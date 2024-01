Nach mehreren missglückten Mondmissionen will Japan einen neuen Versuch starten.

Das Mini-Raumschiff Slim soll am Freitag, den 18. Januar, in einem Krater des Mondes landen. Das wäre das ein großer Triumph für die japanische Raumfahrtbehörde: Japan wäre dann in dem exklusiven Club der Mondlande-Nationen. Bisher haben das nur vier Staaten geschafft, die USA, China, Indien und die damalige Sowjetunion.

Das Besondere an Slim ist die Präzision des Raumfahrzeugs. Es soll sein Ziel auf hundert Meter genau treffen und nicht wie andere Mondfahrzeuge irgendwo im Umkreis von mehreren Kilometern landen. Das japanische Raumschiff soll dann Gestein untersuchen und nach Wasser auf dem Mond forschen.

Die Mondlandung bleibt eine große technische Herausforderung: Gerade erst scheiterte ein Raumschiff des privaten US-Unternehmens Astrobotic an Treibstoff-Problemen. Und die Nasa hat zwei bemannte Mondmissionen des Artemis-Programms um fast ein Jahr verschoben.