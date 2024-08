Kinder und Jugendliche weltweit trinken heute deutlich mehr zuckerhaltige Getränke als früher.

Weiltweiter Limo-Konsum steigt

Die Forschenden schreiben, dass die Entwicklungen weltweit unterschiedlich ausfallen. Grundsätzlich steigt aber der Konsum mit dem Alter der Kinder und Jugendlichen. In städtischen Gebieten ist er höher als auf dem Land. In einigen Regionen trinken vor allem Kinder gut gebildeter Eltern viel zuckerhaltiges, in anderen Regionen ist es genau anders herum. Entsprechend unterschiedlich muss die Aufklärung angegangen werden, so das Team.

Softdrink-Spitzenreiter Mexiko

Mit Abstand die meisten zuckerhaltigen Getränke werden in Mexiko konsumiert. Dann folgen Uganda, Pakistan, Südafrika und die USA. Den höchsten Anstieg gab es mit 106 Prozent in Subsahara-Afrika.



Auch bei den Erwachsenen ist der Konsum zuckerhaltiger Getränke im Untersuchungszeitraum angestiegen - allerdings nur halb so stark wie bei den Kindern und Jugendlichen.



In Großbritannien wurde 2018 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Auch in Deutschland befürworten einige Bundesländer eine solche Steuer.