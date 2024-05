Nicht in allen Sprachen haben Menschen Hände und Füße; manchmal sind offenbar Arme und Beine genug.

Linguistik-Froschende aus Leipzig haben untersucht, wie in verschiedenen Sprachen Körperteile bezeichnet werden - und zum Teil große Unterschiede festgestellt. Während es zum Beispiel im Deutschen jeweils eine Bezeichnung für die Hand und den Arm gibt, ist es in der westafrikanischen Sprache Wolof nur ein Wort. Wolof ist eine Sprache aus dem Senegal, die von zehn Millionen Menschen gesprochen wird.

Bein oder Fuß - Hauptsache: Gehen

Das Team kommt zu dem Schluss, dass sich Sprachen wie Wolof mehr auf die Funktion der Körperteile konzentrieren, nach dem Prinzip: Egal ob Bein oder Fuß, wir brauchen beides zum Gehen. Im Deutschen kommt es dagegen wohl mehr auf optische Merkmale an; also zum Beispiel, dass das Handgelenk die Hand vom Arm trennt. Die Forschenden haben mithilfe einer Datenbank die Begriffe für 36 Körperteile in mehr als 1000 Sprachen verglichen.