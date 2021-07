Wer diesen Rekord brechen will, hat einiges vor:

Der älteste Mensch der Welt ist bisher 122 Jahre alt geworden. Zwei Statistiker der University of Washington sagen aber: Es ist zu 100 Prozent wahrscheinlich, dass dieser Rekord bis zum Ende des Jahrhunderts geknackt wird. Dass jemand noch älter wird ist auch möglich: 126 Jahre sind mit fast 90 Prozent ebenfalls noch ziemlich wahrscheinlich. Auch 130 Jahre könnten drin sein - danach wird es aber extrem unwahrscheinlich.

Die Statistiker haben für ihre Berechnungen eine internationale Datenbank zu Langlebigkeit benutzt und für ihre Modelle auch miteinbezogen, wie die Bevölkerung in Zukunft wachsen wird. Zur Zeit sind Supercentinarians, also Menschen, die 110 oder älter sind, immer noch ziemlich selten. Geschätzt leben aktuell 300 bis 450 Menschen, die so alt sind. Als ältester Mensch gilt aktuell die Japanerin Kane Tanaka mit 118 Jahren.

Können Menschen unendlich alt werden?

Die Statistiker sagen, dass ihre Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Möglichkeit ist, das Altwerden zu erforschen. In der Biologie ist es umstritten, wie alt Menschen werden können. Manche Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass es eine biologische Obergrenze gibt. Statistisch gesehen ist es aber zumindest so: Wer die 110 erreicht, hat jedes Jahr eine Chancen von 50:50 noch ein Jahr älter zu werden - viel größer als in den etwas jüngeren Altersgruppen.