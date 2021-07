Das zeigen Daten, die im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurden. Demnach zeigt der Impfstoff eine Wirksamkeit von über 80 Prozent. Ernsthafte Nebenwirkungen sind laut der Veröffentlichung nicht aufgetreten. Die Studie wurde an über 10.000 Testpersonen in der Türkei durchgeführt.

CoronaVac ist vom chinesischen Arzneimittelhersteller Sinovac Biotech entwickelt worden. Der Impfstoff wird bereits seit Anfang des Jahres in Ländern wie China, der Türkei oder Brasilien eingesetzt, zunächst im Rahmen von Notfallzulassungen. Bislang waren jedoch noch keine Daten aus sogenannten Phase-3-Studien mit vielen Testpersonen in einer Fachzeitschrift mit Begutachtungsprozess veröffentlicht worden.

Die Impfwirkung wird bei CoronaVac durch ein inaktiviertes Virus erzielt. Der Impfstoff kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft im Moment, ob CoronaVac auch in der Europäischen Union zugelassen wird.