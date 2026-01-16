Mikroplastik ist überall in der Umwelt - aber wie viel davon steckt im menschlichen Körper?

Dazu sind in den letzten Jahren viele Studien erschienen. Zum Beispiel schrieb ein Team im vergangenen Februar, Mikroplastik im Körper habe stark zugenommen. Auch Deutschlandfunk Nova hat über die Studie berichtet.

Zweifel an Studien

Mittlerweile werden aber immer mehr Zweifel an diesem und ähnlichen Studienergebnissen laut. Der britischen Guardian hat sieben Studien identizfiert, über die es in Fachkreisen Diskussionen gibt. Eine andere Untersuchung kommt auf 18 umstrittene Studien der letzten Jahre.

Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass die verwendeten Methoden anfällig sind für Fehler und dass die Versuche nicht gut genug kontrolliert würden. Betroffene Studienautorinnen und -autoren weisen das zurück. Sie sagen, dass die Mikroplastikforschung sich noch entwickelt und Methoden verbessert würden.

Folge von falschen Ergebnissen

Das Problem: Fehlerhafte Daten können zu falschen politischen Entscheidungen führen, Plastik zu regulieren. Oder der Industrie Argumente liefern, Plastik sei weniger risikoreich als angenommen.