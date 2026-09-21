Für die Landwirtschaft wurden früher massenhaft Moore trockengelegt.

Dabei brauchen wir die dringend, denn wenn Moore wiedervernässt werden, dann können sie viel CO2 aus der Luft binden und so helfen, den Klimawandel zu bekämpfen.

Unter anderem im Thüringer Wald passiert das gerade. Da haben die Naturstiftung David und der Verein Bergwaldprojekt zusammen mit Freiwilligen Entwässerungsgräben wieder zugemacht. Dazu haben die Helferinnen und Helfer an den Gräben Holzsperren gebaut und sie mit Sägemehl, Holzhackschnitzeln und Erde ausgefüllt - von Hand. Die Sperren sollen Wasser zurückhalten, so dass es im Moor bleibt und es wieder nass wird. Das nützt dann auch spezialisierten Tier- und Pflanzenarten wie Feuersalamandern und Torfmoos.

Insgesamt werden im Thüringer Wald bis zu 75 Waldmoore renaturiert.