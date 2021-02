Der Wombat hat eine Fähigkeit, die einmalig ist. Denn was bei ihm hinten rauskommt, hat eine Würfelform.

Kein anderes Tier produziert Kot in so einer Form, deshalb ranken sich um das Thema viele Theorien. Forschende aus den USA sagen jetzt, das Mysterium gelöst zu haben. Nach ihrer Studie steckt die genaue Lösung im letzten Teil des Darms der Tiere. Dessen Abschnitte sind mal elastischer, mal fester. Diese arbeiten zusammen, so dass sie dem Darminhalt mal Wasser entziehen und ihn dann wieder pressen, bis das Ergebnis – nach mehreren Tagen – würfelförmig ist und ein bisschen an ein Grillbrikett erinnert.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 hatte schon ähnliche Ergebnisse geliefert. Für die neue Studie haben die Forschenden unter anderem Wombats seziert und mit einem mathematischen Modell durchgespielt, was in deren Verdauungstrakt passiert.

Wombats produzieren bis zu 100 der Würfel am Tag. Die nutzen sie auch, um ihr Revier zu markieren.