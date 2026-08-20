Offenbar sehen sich auch Forschende gerne Tiervideos auf TikTok an. Manchmal holen sie sich so auch Inspiration für neue Forschungsprojekte, wie jetzt bei einem Aal.

Das Video von 2024 zeigt einen länglichen, blassen kleinen Fisch in einem Brunnen an der Grenze zwischen Indien und Nepal. Den wollten sich Forschende unter anderem von der Thackeray Wildlife Foundation in Mumbai genauer anschauen. Man hatte nämlich gedacht, dass es dort im Grundwasser überhaupt keine Fische gibt.

Um den Aal an die Oberfläche zu bekommen, musste das Forschungsteam mit der Handpumpe tausende Liter Wasser aus dem Boden pumpen. Gefunden haben sie ihn dann aber doch: Ganga-ichthys indo-nepalicus.

Genauere Untersuchungen unter anderem mit CT-Scans und DNA-Analysen zeigten, dass sie wirklich eine neue Gattung der sogenannten Regenwurm-Aale endeckt hatten. Der Aal aus dem Grundwasser lebt in kompletter Dunkelheit und hat deswegen zurückgebildete Augen und ist fast durchsichtig.