In Tschechien wird gerade ums Klopapier in den Zügen gestritten.

Parlamentspräsident Tomio Okamura sagt, dass es viele Beschwerden von Fahrgästen gibt. Er fordert jetzt mehr Toilettenpapier in den Fernzügen.

Okamura nannte es eine "völlige Schande" und drohte dem Chef der tschechischen Staatsbahn sogar mit Konsequenzen. Ein Bahnsprecher sieht das anders: Ein systematisches Problem gebe es nicht, meint er. Die Bahn verbrauche jedes Jahr rund drei Millionen Rollen Klopapier, vereinzelt könne das trotz Kontrollen aber auch mal ausgehen.

Die Opposition in Tschechien hat mit viel Spott reagiert: Es gebe wohl wichtigere Probleme. Die tschechische Staatsbahn hat sich bei den Fahrgästen entschuldigt.