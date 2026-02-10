Das zeigt eine Studie mit Daten aus Finnland und Großbritannien. Die Forschenden hatten während der Corona-Pandemie gesehen, dass übergewichtige Menschen stärker an Covid-19 erkrankten, dass sie öfter ins Krankenhaus mussten und auch eher daran starben. Deshalb wollte das Team klären, ob das auch für andere Infektionen gilt.



Und das bestätigte sich, als die Forschenden Daten von mehr als 540.000 Patienten und Patientinnen auswerteten. Bei leichtem Übergewicht steigt das Risiko, schwer zu erkranken, erstmal nur leicht an. Ab Adipositas der Kategorie drei stieg es aber stark und lag etwa drei mal so hoch wie bei Normalgewichtigen. Kategorie drei entspricht einem Body-Mass-Index von 40, also wenn jemand zum Beispiel einen Meter 70 groß ist und circa 115 Kilogramm wiegt.



Einer der Forscher erklärte im Fachmagazin The Lancet, dass Adipositas das Immunsystem schwächt, dass in fettleibigen Körpern Keime besser gedeihen und dass es auch mehr chronische leichte Entzündungen gibt. Menschen sollten deshalb dabei unterstützt werden, gesund zu bleiben und ihr Gewicht zu reduzieren.