Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina spricht von einer Epidemie und fordert eine nationale Strategie gegen Adipositas. Eine Arbeitsgruppe der Leopoldina hat zu dem Thema ein Strategiepapier erarbeitet: Darin schlagen die Fachleute eine Kombination aus Prävention und neuen Therapien vor, wie beispielsweise eine Zuckersteuer oder Abnehmspritzen. Sie sagen aber auch: Adipositas ist sehr komplex. Eine kalorienarme Ernährung reicht oft nicht aus, um abzunehmen. Und teilweise hat Übergewicht auch genetische Ursachen.



Den Forschenden zufolge kostet Adipositas die deutsche Volkswirtschaft jedes Jahr über 110 Milliarden Euro - unter anderem durch Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes oder Krebs. Und: Wer übergewichtig ist, hat es im sozialen Miteinander schwerer und wird oft diskriminiert.