Sein Körper ist immer warm. Das macht ihn zu einem super schnellen Schwimmer. Trotzdem bleiben Weiße Haie wohl lieber unter ihren Möglichkeiten. Japanische Forscher haben zehn Tiere vor der australischen Küste tagelang mit Sensoren verfolgt. Nur einer kam mal auf eine Spitzengeschwindigkeit, die anderen blieben weit darunter.

Eigentlich ist dieses Herumdümpeln für Fische ineffizient. Die Forscher vermuten aber, dass die Weißen Haie so ihre Chancen erhöhen wollten, Beute zu machen, zum Beispiel Seehunde. Sie legen sich sozusagen schwimmend auf die Lauer.

Dass der Weiße Hai so eine hohe Körpertemperatur hat, ist untypisch für einen Fisch. Die meisten passen ihre Körpertemperatur einfach an das kühlere Wasser um sie herum an.