Die USA haben als erstes Land weltweit einen Impfstoff für Honigbienen zugelassen.

Dabei geht es um die Abwehr gegen die Amerikanische Faulbrut, die durch Bakterien ausgelöst wird und in vielen Ländern weit verbreitet ist. Sie befällt die Larven der Bienen und lässt die Waben verfaulen, viele Bienenvölker sind dadurch gestorben.

Eine Biotec-Firma hat letztes Jahr einen Impfstoff dagegen entwickelt. Der funktioniert praktischerweise als Schluckimpfung. Abgetötete Teile des Bakteriums werden in die Nahrung der Bienenkönigin gegeben. Die Immunität gibt die Königin dann an ihre Larven weiter. Das Mittel soll noch in diesem Jahr in den USA zum Verkauf stehen und ersten kommerziellen Imker-Betrieben angeboten werden.