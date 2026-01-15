Pferde riechen offenbar den Angstschweiß von Menschen und reagieren auch darauf. Ein französisches Forschungsteam hat für seine Untersuchung im Fachmagazin PLOS One Experimente mit 43 Pferden gemacht. Es ließ die Tiere an Wattepads mit menschlichen Schweißproben riechen - einmal mit Angstschweiß, einmal mit Schweiß aus freudigen Situationen. Dann durchliefen die Pferde bestimmte Verhaltens-Tests. Das Ergebnis: Nach dem Angstschweiß-Schnuppern suchten sie seltener Kontakt zu Menschen und hielten beim Striegeln mehr Abstand, als sie das normalerweise taten. Außerdem erschreckten sie sich heftiger, wodurch ihre Herzfrequenz deutlich anstieg.



Die Forschenden räumen ein, dass die Versuchsbedingungen nicht ganz den realen Bedingungen entsprachen, weil die Pferde den Angstschweiß in den Versuchen direkt vor der Nase hatten. Trotzdem sind sie überzeugt, dass der Geruch in der Beziehung zwischen Mensch und Pferd eine wichtige Rolle spielt.