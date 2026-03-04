Forschende aus Spanien konnten jetzt zeigen, dass auch Schimpansen von Kristallen begeistert sind. In Versuchen konnten die Menschenaffen Kristalle eindeutig von einfachen Kieselsteinen unterscheiden, und sie interessierten sich auch deutlich mehr dafür. Sie nahmen Kristalle mit in ihr Gehege, untersuchten sie und hielten sie gegen das Licht, um hindurchzuschauen. Zum Teil versteckten sie sie auch im Mund, wo sie ihnen nur schwer weggenommen werden können. Nur im Tausch gegen Bananen gaben die Schimpansen die Kristalle wieder her.



Das Forschungsteam sagt: Kristalle sind etwas besonderes, denn es sind Festkörper mit geraden Linien und ebenen Flächen, die noch dazu durchsichtig sind oder glitzern. Und die kommen in der Natur nur sehr selten vor. Die Fachleute vermuten, dass sich Schimpansen wie auch unsere Vorfahren wegen diese Eigenschaften so sehr für Kristalle interessiert haben - obwohl sie sie weder als Schmuck noch als Werkzeuge oder Waffen benutzten.



