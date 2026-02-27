Abwasser - das finden wir vielleicht eklig, aber da steckt total viel drin, was genutzt werden könnte.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Science. Die Forschenden sagen, dass weltweit jedes Jahr fast 360 Milliarden Kubikmeter Abwasser anfallen - das ist vier Mal der Genfer See. Laut der Studie könnten viele Stoffe aus Abwasser wirtschaftlich genutzt werden: Aus den organischen Resten könnte Energie erzeugt und Stickstoff und Phosphor könnten zum Düngen genutzt werden.

Die Forschenden sagen: Abwasser enthält weltweit gesehen eine chemische Energie wie der Jahresertrag von etwa 100 Atomkraftwerken. Ziel ist, diese Energie nutzen zu können. Dafür hat das Team Technologien untersucht, die MET genannt werden: mikrobielle elektrochemische Technologien. Dabei erzeugen spezielle Bakterien bei ihrer Verdauung Strom.

In Labortests funktioniert das schon ganz gut. Praktisch hat zum Beispiel das Glastonbury-Festival sowas schon genutzt und Strom aus Urin gewonnen. Im Labor konnte durch METs schon 35 Prozent der enthaltenen chemischen Energie in elektrische Energie umgewandelt werden.