Weihnachten soll friedlich und schön sein. Aber die Realität sieht in vielen Familien immer wieder anders aus.

Kurz vor dem diesjährigen Fest gibt ein Streitforscher der Uni Augsburg deshalb Tipps zum Umgang mit Streit. Dass es so häufig dazu kommt, erklärt Christian Boeser unter anderem mit idealisierten Bildern von Weihnachten und den hohen Erwartungen, die sich zum Teil auch unterschieden. Dazu kommt: Wir wollen den Frieden wahren, daraus folgt Streitvermeidung, die dann erst recht zu einem lauten Knall führen kann.

Der Streitforscher empfiehlt Fehlertoleranz und Großherzigkeit - mit uns selbst und den anderen, damit man nach dem Streit leichter wieder herausfinden und sich entschuldigen kann. Um uns auf die Situationen vorzubereiten, können wir außerdem überlegen, was in der Vergangenheit Gründe waren für Streit. Aber wir sollten auch nach Gelingfaktoren suchen, die geholfen haben, dass Weihnachten auch schöne und besondere Momente hatte.

