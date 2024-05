Kevins Haus wird verkauft

Das berühmte Haus aus dem Weihnachtsfilm "Kevin - Allein zu Haus" soll verkauft werden.

Das Anwesen im US-Bundesstaat Illinois soll umgerechnet etwa 4,83 Millionen Euro kosten. Das meldet unter anderem das Wall Street Journal.

Das 530 Quadratmeter große Haus mit fünf Schlafzimmern ist in Winnetka, einem schicken Vorort von Chicago an der Nordküste des Lake Michigan. Vor zwölf Jahren hat es demnach ein Paar für 1,5 Millionen Euro gekauft und renoviert. Im Keller soll ein Heimkino plus Bar sein. Es gibt auch einen Basketballplatz. Die Haustür und die Treppe sind noch wie im Film.

Wer das Haus kaufen möchte, darf allerdings kein Problem mit Kevin-Fans haben. Die kommen laut Wall Street Journal regelmäßig vorbei, um Fotos zu machen.

In der Familienkomödie "Kevin - Allein zu Haus" vergisst eine amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn. Der achtjährige Kevin, gespielt von Macaulay Culkin, muss sein Zuhause vor zwei Einbrechern beschützen. Der Film von 1990 gehört mittlerweile zu den Weihnachts-Klassikern.