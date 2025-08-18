Die Weltgesundheitsorganisation will, dass die Suzidraten weltweit sinken.

Dafür ist es wichtig zu verstehen, in welchen Ländern sich besonders viele Menschen selbst umbringen. Deshalb hat die WHO Daten von 1990 bis 2021 ausgewertet. Und die bringen eine gute Nachricht: Weltweit ist die Suizidrate um knapp 30 Prozent gesunken. Bis 2050 sinkt die Rate wahrscheinlich noch weiter.

Allerdings ist das nicht überall der Fall. In den USA, Australien und einigen afrikanischen Ländern sind die Suizidraten nämlich gestiegen. Unabhängig vom Trend sind die Suizidraten gerade in Ländern mit hohem Einkommen hoch, so auch in Skandinavien. In Deutschland war die Rate 2021 nur leicht höher als im weltweiten Durchschnitt.

Als Gründe für den Rückgang sehen unbeteiligte Forschende ein Zusammenspiel aus einfacherem Zugang zu Hilfsangeboten, mehr Prävention und einer besseren psychiatrischen Versorgung.

Solltest du das Gefühl haben, gerade nicht mehr weiter zu wissen, rede mit jemandem darüber - zum Beispiel mit der Telefonseelsorge. Die Nummer und weitere Anlaufstellen findest du auf unserer Homepage von Deutschlandfunknova.



