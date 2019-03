Am besten wäre es natürlich so: Wir haben einen geregelten Tagesablauf und jeden Tag zur gleichen Uhrzeit klingelt unser Handywecker und wir nehmen die Antibabypille ein – wenn wir sie denn nehmen. Manchmal ist es aber nicht so einfach. Termine kommen dazwischen, Urlaube in anderen Zeitzonen werden geplant oder es ist einfach schlichtweg so, dass wir viel um die Ohren haben und etwas vergessen. Die Pille einzunehmen zum Beispiel. Dann müssen wir auf ein paar Dinge achten.