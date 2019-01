Diese Umfrage ist Teil des D21-Digital-Index, eine Art Lagebericht der Digitalisierung in Deutschland. Und da steht drin, dass nur ungefähr ein Viertel der Deutschen kein Interesse an Homeoffice haben. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass drei Viertel Homeoffice machen wollen, oft geht das auch gar nicht. Aber zusammen mit den Ergebnissen anderer Umfragen ergibt sich am Ende eine Zahl: Ungefähr die Hälfte aller Angestellten in Deutschland haben generell Interesse an Homeoffice.