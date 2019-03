So richtig weiß niemand, wie viele Menschen auf der Balkanroute gestorben sind. Das wird nicht systematisch erfasst, sagt die Journalistin Andrea Beer. Das mache die Suche sehr schwierig. Andrea Beer und ihre Kolleginnen und Kollegen des ARD-Studios Südosteuropa in Wien haben zwei Jahre lang recherchiert und Todesfälle von 2013 bis heute dokumentiert. Sicher scheint: Mindestens 170 Menschen aus zehn Ländern sind bisher auf der Balkanroute bei ihrer Flucht gestorben. Doch vermutlich sind es mehr.

Menschen kamen auf sehr unterschiedliche Weise ums Leben

Andrea Beer sagt, dass es viele verschiedene Todesursachen gibt: Manche Menschen sind erschossen worden. Andere sind in den Bergen erfroren oder in den Grenzflüssen ertrunken. Wieder andere sind auch in Schlepperautos gestorben oder von Zügen überrollt worden. Einige haben Suizid begangen. Hinzu kommen kranke Menschen, die gestorben sind, weil sie unzureichend versorgt wurden.