Am 09. 03.1959 ist die erste Barbie auf den Markt gekommen. Am 09.3.2019 wird sie 60 Jahre alt. Die Puppe mit den langen Beinen feiert ihren Geburtstag nur einen Tag nach dem Frauentag. Im Wesentlichen haben die 60 Jahre kaum Spuren auf ihrer Plastikhaut und an ihrem Körper hinterlassen. Sebastian Sonntag ist unser Reporter. Gerade diese sehr langen Beine könnten im Alter nicht schmerzfrei sein, meint er.

Barbie müsse unter Arthrose leiden, also Gelenkschmerzen wegen Abnutzung haben. Hohlkreuz und ihre schmalen Schultern könnten Bandscheibenvorfällen auslösen. Abgesehen von all den Gesundheitsproblemen, die Barbie durch Alterung treffen könnten, ist ihr Körper so arm an Volumen, dass eigentlich nicht alle Organe hineinpassen, die man zum Leben braucht. Auch deswegen verkörpert Barbie in Plastik gegossenen Sexismus. Schwächer gesagt: Sie steht für ein problematisches Frauenbild.