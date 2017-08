Talentierter Hacker, Pionier, Cloud-Dienst-Begründer, Krimineller, Prolet - auf Kim Dotcom passen viele Beschreibungen. Auch deshalb ist der Film über ihn so spannend, der jetzt in die Kinos kommt.

Kim Dotcom beschreibt sein Leben als Film, und so ist es nicht verwunderlich, dass über den schillernden IT-Unternehmer, Hacker (wie er sich selbst versteht) und in gewisser Weise auch Pionier tatsächlich ein Film entstanden ist: "Caught in the Web" läuft heute (24.08.) in ausgewählten Kinos an, im Netz ist der Film auch zu sehen.

Kim Dotcom heißt eigentlich Kim Schmitz, ist Mitte 40, kommt ursprünglich aus Kiel und ist im und durch das Internet reich geworden. Das erste Mal sorgte er für größeres Aufsehen, als er in einer WDR-Sendung vorführte, wie er kostenlos telefonieren kann, obwohl das technisch eigentlich nicht möglich sein sollte.