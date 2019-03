Verwunderung über späte Reaktion

Ungewöhnlich ist, dass sich die Behörden erst jetzt melden. Zwar gab es schon im Vorfeld der Übernahme Bedenken, aber die massive Kritik der Behörden ist neu. Es dürfte allerdings schwierig sein, das Unternehmen jetzt zwangsweise von seinen chinesischen Eigentümern wieder zurückzuholen. Zumindest, wenn sich das Unternehmen dagegen sperrt. Angeblich hält man aber in Peking schon Ausschau nach möglichen Käufern. Man will, so scheint es, die App so schnell wie möglich wieder loswerden.

Denn die US-Behörde für ausländische Investitionen hat weitreichende Befugnisse, die sie bei zukünftigen Geschäften zwischen China und den USA zum Einsatz bringen könnte. China wiederum hat kein Interesse daran, den Handelskrieg mit den USA zu verschärfen. Der Druck ist also groß, um trotz eines bereits abgeschlossenen Geschäfts in Sachen Grindr zu handeln.

Kunlun Tech zählt zu den größten Spielentwicklern Chinas und ist gerade mal elf Jahre alt. Für Grindr hat das Unternehmen tief in die Tasche gegriffen. Allein der 60-Prozent-Anteil, den es 2016 erworben hat, kostete 155 Millionen Dollar. Dass die Chinesen so viel Geld in diese App stecken, ist durchaus überraschend. Denn in China gilt Homosexualität als Tabu.