Den Koffer in der Bahn stehen lassen, den Schlüsselbund zu Hause vergessen, Portmonnaie an der Supermarktkasse liegen lassen ... und wie hieß der neue Kollege gleich noch? Ein bisschen Vergesslichkeit ist normal und auch wichtig für unser Gehirn, sagen Neurowissenschaftler. Damit es aber nicht überhand nimmt, können wir einige Tipps befolgen.

Viele Dinge, Personen oder Gedanken vergessen wir tatsächlich während wir von A nach B gehen - und wenn es nur der kurze Weg vom Wohnzimmer in die Küche ist. Sobald wir den Ort wechseln, besteht immer die Gefahr, dass wir mit unseren Erinnerungen nicht hinterher kommen, sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck. Psychologen nennen das den "Türrahmen-Effekt", erklärt unser Reporter Johannes Döbbelt.

Erinnerung ist an Orte gebunden

Dieser Effekt wurde auch in Studien nachgewiesen: Selbst wenn die Probanden sich bloß vorstellen sollten, dass sie durch eine Tür gehen, konnten sie sich schon schlechter erinnern. Laut Henning Beck liegt das tatsächlich daran, dass das Gehirn die Erinnerung - an einen Gegenstand beispielsweise - mit der Umgebung verknüpft.

"Erinnerung ist immer das, was in einem Moment erzeugt wird. Wir speichern es nicht irgendwo ab, wie auf einer Festplatte, sondern der Moment ist entscheidend. Und wenn sich der Moment ändert, ist die Erinnerung auch schon wieder weg.“

Vieles von dem, was wir tun, läuft außerdem unbewusst ab. Wir verlassen uns auf unsere Routine, hat die Neurowissenschaftlerin Franca Pariane unserem Reporter Johannes Döbbelt erklärt: "Wir haben immer so die Idee, dass wir alles ganz bewusst erleben, machen aber sehr viele Dinge auf Auto-Pilot."

Gehirn schaltet auf Auto-Pilot

Beispiel gewohnte Stecken: Nehmen wir mal an, wir wollen an unserem freien Tag in den Park. Wir setzen uns aufs Fahrrad und radeln los. Statt aber Richtung Park zu fahren, schlagen wir versehentlich den Weg zur Arbeit ein. Ganz unterbewusst sind wir der Gewohnheit gefolgt. Und solches unbewusste Handeln führt eben manchmal auch dazu, dass wir uns nicht merken, wo wir den Schlüssel oder das Handy eben hingelegt haben.