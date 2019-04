Sie wurde neu gegründet: die Expertenkommission Antiziganismus. Sie soll die Verbrechen der Nazis an den Sinti und Roma aufarbeiten. Aber ebenso die Diskriminierung heute. Frank Reuter forscht zu Antiziganismus und gehört zur Expertengruppe. Als er 1993 mit seiner Arbeit begann, gab es nichts zu dem Thema.

Dennoch sind einzelne Schwerpunkte klar: Es wird um die Verbrechen an den Roma und Sinti in der Nazi-Zeit gehen. Aber auch um die Nachwirkungen der Verfolgung, die bis heute anhalten. Und es geht um die aktuelle Situation der Roma und Sinti.

Antiziganismus in der Gesellschaft

Roma und Sinti würden meist als ein Block wahrgenommen, ohne die verschiedenen Geschichten und Lebensentwürfe zu sehen, so Frank Reuter. "Dieser Begriff Sinti und Roma suggeriert eine Homogenität." Eine Homogenität, die es gar nicht gibt.

"Es gibt die alteingesessenen Sinti, die seit vielen Jahrhunderten in Deutschland beheimatet sind. Die eine ganz starke deutsche Identität haben", sagt Frank Reuter. Bei den Roma gibt es kleinere Gruppen, die seit vielen Jahrzehnten in Deutschland leben, so Reuter weiter. Hinzu kommen neu zugewanderte Sinti und Roma.