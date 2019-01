Erst Google, jetzt auch Facebook: Mit 300 Millionen Dollar will der Konzern Medienhäuser auf der ganzen Welt in ihrer Arbeit unterstützen. Damit könnte sich Facebook aber auch selbst schaden.

In den nächsten drei Jahren sollen die Gelder von Facebook, umgerechnet 260 Millionen Euro, an Medienhäuser auf der ganzen Welt verteilt werden. Runtergerechnet auf ein Land hört sich das zwar nach wenig an, doch laut des Magazins Netzpolitik.org konnte durch die Google-Unterstützung im vergangenen Jahr allein die Neue Osnabrücker Zeitung mit über 50.000 Euro unterstützt werden. Im Gegensatz zur Googleaktion möchte Facebook ganz gezielt den Fokus auf den Lokaljournalismus legen. Wie die Summe aufgeteilt wird, soll im März genauer geklärt werden.