Frauen und Männer werden nicht gerecht bezahlt – wie groß ist der Unterschied denn nun in Deutschland? Je nach Statistik sind es 21 Prozent oder sechs Prozent. Dafür gibt es eine gute Erklärung.

Frauen und Männer bekommen unterschiedlich viel Geld für die gleiche Arbeit. Dieser Verdienstunterschied wird in Deutschland laut des Instituts der deutschen Wirtschaft kleiner. Zu diesem Ergebnis kommt eine Kurzstudie des arbeitgebernahen Instituts. Unser Reporter Pascal Fischer hat heute die Details angesehen.

Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze, um das Einkommen von Frauen und Männern zu vergleichen. Einerseits lässt es sich unabhängig von der Art der Beschäftigung vergleichen. Dann nennt man diese Art der Statistik unbereinigt. Demnach lag der Gender Pay Gap in Deutschland im Jahr 2018 bei 21 Prozent. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn von Frauen in Deutschland war also 21 Prozent geringer als der von Männern.