Black Jack, Roulette oder Poker im Netz spielen - um echtes Geld, das ist in Deutschland verboten. Die letzte Sonderregelung für die Online Casinos läuft in diesen Tagen aus. Doch viele Seiten sind immer noch im Netz.

"Zahle heute 10 Euro ein und spiele mit 50 Euro" oder "Werde zum Glücksritter", "Legal. Sicher. Fair." So werben Online-Casinos im Netz und in TV-Spots.

"Wir stellen fest, dass den Menschen, die sich bei uns melden, überhaupt nicht bewusst ist, dass sie an einem illegalen Glücksspiel teilgenommen haben. Die können das gar nicht glauben."

Der sogenannte " Glücksspielstaatsvertrag " regelt, dass Online-Glücksspiele in Deutschland verboten sind. Online-Sportwetten bewegten sich in einer Art Graubereich, erklärt unser Reporter Johannes Döbbelt. Doch die Online-Glücksspiele nicht. Sie sind eindeutig verboten. Das sagt auch Tilman Becker von der Forschungsstelle Glücksspiel-Sucht der Uni Hohenheim. Gegenüber dem NDR sagte er: "Online-Casinos sind klipp und klar verboten."

Weiter im Netz erreichbar

Doch wie konnten die Online-Casinos dann überhaupt ihre Seiten im Netz betreiben? Das liegt an einer Sonderregelung des Bundeslands Schleswig-Holstein. Sie bestand seit 2011 - bis auf eine Lizenz seien aber alle inzwischen ausgelaufen, so Johannes Döbbelt. In seinem Test konnte sich unser Reporter aber auch heute (05.02.2019) noch auf den meisten der Seiten online registrieren.