Schönen, bunte Fische sind beliebt, damit lässt sich gut handeln. Zu ihnen zählen der Clownfisch, Doktorfische, Falterfische, Kaiserfische und Riffbarsche. An sie heranzukommen, ist aber nicht so einfach. Denn sie leben in den Riffen vor den Küsten Indonesiens oder der Philipinen. Dort können sie sich in den verwinkelten Korallenstöcken gut verstecken.

Außerdem richtet das Zyanid auch im Riff massive Schäden an. Es tötet Kleinalgen, Wasserpflanzen und zerstört zusätzlich die Riffe selbst - was besonders schlimm ist, sagt Deutschlandfunk-Nova-Tierexperte Mario Ludwig.

Zyanid-Fischerei ist seit 1975 verboten

Wissenschaftler des World Resources Institute schätzen, dass allein in den Korallenriffen der Philippinen seit den 1960er Jahren mehr als 1000 Tonnen Cyanid ausgeschüttet worden sind. Und das, obwohl diese Methode schon seit 1975 verboten ist. 1985 folgten entsprechende Gesetze in Indonesien. Das Problem ist, sagt Biologe Mario Ludwig, dass die Gesetze nicht kontrolliert werden.

Der Gewinn beispielsweise mit Clownfischen - den viele aus "Findet Nemo" kennen - ist sehr groß. Zwar verdient ein Fischer auf den Philipinen gerade einmal 10 Cent daran - in den USA oder in Europa geht er aber für ein Vielfaches über den Ladentisch. In Europa kostet er im Schnitt 20 Euro - in den USA sind es 25 Dollar. Am Ende kommt da eine ganz schöne Summe zusammen: Weltweit werden jedes Jahr 35 Millionen Fische für Aquarien gefangen. Experten schätzen, dass ein Großteil davon aus den Phillipinen und Indonesien stammt.