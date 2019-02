Impf-Inhalte bleiben online

So etwas zu verbreiten, kann natürlich nicht im Interesse eines seriösen sozialen Netzwerks sein, sagt Andreas Noll. Das Technikportal The Verge bescheinigt Pinterest ein großes Verantwortungsbewusstsein . Das Blocken der Suchergebnisse sei genau der richtige Schritt.

Die Macht der Algorithmen

Der Eingriff in die Verbreitung von Nachrichten sei schon lange Alltag in den Sozialen Netzwerken, sagt Andreas Noll. Darüber, was wir bei Youtube, Facebook und Co. vorgesetzt bekommen, entscheiden Algorithmen.

In diesem Fall habe sich Pinterest in einer Debatte auf eine bestimmte Seite geschlagen. Das Unternehmen sagt: Die Suchergebnisse zu diesem Thema spiegeln nicht die Wirklichkeit wieder, sie sind kaputt. Man könnte also sagen: Meinungsfreiheit gibt es, aber nicht die Freiheit, die anderen auch mit dieser Meinung zu erreichen.

