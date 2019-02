Anstieg der EU-Exporte erwartet

Negative Folgen für Verbraucher befürchtet

Kritik an dem Abkommen gibt es vor allem von Umwelt- und Verbraucherschützern. Denn in der EU gilt eigentlich das Vorsorgeprinzip. Das heißt, wenn nicht klar ist, ob ein Produkt wie zum Beispiel ein Pestizid, schädlich ist, dann darf das in Europa vom Markt genommen werden. In Japan sind die Gesetze dazu nicht so streng. Organisationen wie Foodwatch befürchten deshalb, Japan könne dagegen klagen. Die Folge: Auf dem europäischen Markt könnten Lebensmittel landen, die mit Pestiziden behandelt wurden, die in der EU eigentlich verboten sind.

Der BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland) kritisiert, dass beim Handelsabkommen wiederholt der Handel im Vordergrund stand und nicht auch gleichzeitig Umweltstandards gesetzt wurden, sagt Klaus Remme.