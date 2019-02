Bundesjustizministerin Katarina Barley schlägt in einem Gesetzentwurf vor, dass zukünftig beim Verkauf von Wohnungen und Häusern derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt – meist also der Verkäufer. Damit sollen die Käufer entlastet werden. Vor allem jüngere Menschen sollen davon profitieren.

Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Regionen in Deutschland Mangelware. Die Mietpreise schießen immer weiter in die Höhe, die Kaufpreise ebenso. Gerade für junge Menschen ist an Wohnungs- oder Hauskauf kaum zu denken. Und dann kommen für die Käufer noch Nebenkosten obendrauf – Eine Provision an den Makler zum Beispiel, obwohl der Käufer den selbst gar nicht beauftragt hat.

Bei einer 500.000 Euro teuren Immobilie und einer Maklergebühr von fünf bis sechs Prozent plus Mehrwertsteuer wären das beispielsweise etwa 35.000 Euro extra, rechnet unsere Reporterin Laura Habke vor. Das will Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) nun mit einem Gesetz unterbinden. Motto: Wer bestellt, der bezahlt.