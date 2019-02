Kommentare unter Artikeln von Online-Medien, auf Blogs oder in sozialen Netzwerken können oft schwierig sein. Vor allem dann, wenn sie unhöflich, aggressiv, beleidigend oder pauschalisierend formuliert sind. Forscher des Centers for Media Engagement der University of Texas in Austin wollten wissen: Welchen Effekt haben diese Kommentare auf ein Medium? Wie beeinflussen sie die Bewertung in den Punkten Qualität und Glaubwürdigkeit?

Die Versuchsanordnung der Studie war dabei wie folgt: Eine Gruppe bekam Artikel zu lesen, unter denen normale und nette Kommentare waren. Eine andere las Artikel mit aggressiven und unflätigen Kommentaren. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe. Die Frage am Ende: Wie bewertest du das Medium?