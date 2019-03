Die Idee kommt aus dem Silicon Valley. Da sitzen viele junge Unternehmen und es wird sehr viel gearbeitet. Um permanent diesen hohen Leistungsanforderungen zu entsprechen, haben dort einige Menschen angefangen, winzige Dosen LSD zu nehmen. Sie erhoffen sich dadurch fitter und kreativer zu sein. Auch bei uns in Deutschland findet man immer mehr Erfahrungsberichte mit dem Microdosing. Der Youtuber "Hyperraum" erzählt zum Beispiel in einem Video von seinen Erfahrungen: "Wenn ich die Microdosis mit dem Frühstück eingenommen habe, dann habe ich mich den ganzen Tag über sehr wach, sehr aktiv gefühlt und auch sehr konzentriert."

Auch bei Reddit gibt es diverse Diskussionen, in denen sich User über ihre Erfahrungen mit Microdosing austauschen. Der Microdosing-Channel hat mehr als 50.000 Mitglieder. Dabei geht es nicht nur um LSD, sondern auch um andere Substanzen, die in kleinen Dosen eingenommen werden.

Eine Dosis sind dann etwa 5 bis 20 Mikrogramm LSD. Das ist etwa ein Zehntel von dem, was Menschen einnehmen, die einen LSD-Rausch haben wollen. Der zweite Unterschied: Beim Microdosing nehmen die Konsumentinnen und Konsumenten recht regelmäßig diese kleine Dosis LSD ein. Das variiert dann von täglich bis hin zu mehrmals wöchentlich. Andere beschränken ihre Mini-Dosen auf spezielle Termine, an denen sie gute Leistungen abrufen möchten.

Katrin Preller, Ärztin an der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich

LSD ist eine illegale Droge und hat auch den Ruf, Psychosen auszulösen. Wie hoch das Risiko bei diesen sehr kleinen Dosen ist, das ist noch sehr unklar. Genauso wenig ist darüber bekannt, ob eine Mikrodosis überhaupt noch einen Effekt hat. In einer neuen Studie soll das nun genauer untersucht werden. Es gibt bisher sehr wenige Studien zum Thema und die, die es gibt, die entsprechen kaum wissenschaftlichen Standards.

Katrin Preller ist Ärztin an der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und schätzt es so ein: "Es kann tatsächlich sein, dass die Einnahme von diesen Microdosen eine leistungssteigernde Wirkung hat." Andererseits könne es auch ein Placebo-Effekt sein, den die Konsumenten spüren. Katrin Preller gibt zu bedenken, dass sie ein gewisses Maß an Arbeit investieren müssen, um die illegalen Substanzen wie LSD zu beschaffen. Für die Forschung ist es aber durchaus interessant, denn – in welcher Form auch immer – die Substanzen haben Auswirkungen auf die Psyche.