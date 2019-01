In den Aufsichtsräten deutscher Top-Unternehmen liegt der Frauenanteil mittlerweile bei fast 30 Prozent, aber weibliche Vorstände sind immer noch Exoten. Ein großes Stichwort, wenn darüber diskutiert wird, ist Vernetzung. Und beim Vernetzen gibt es für Frauen offenbar ein Erfolgsrezept. Das behaupten amerikanische Forscher in einer aktuellen Studie.

Frauen, die Karriere machen wollen, sollten darauf achten, dass im Kern ihres Netzwerks eine weibliche Clique das Sagen hat. Das ist die These von Yang Yang, Nitesh Chawla und Brian Uzzi in der Fachzeitung PNAS. Die Drei haben sich auf eine spezielle Karriere-Konstellation fokussiert, nämlich den Berufseinstieg von einem Aufbaustudium direkt in eine Führungsposition.