In der Tat seien die Verstrickungen zwischen der FPÖ und den Identitären vielfältig, sagt Judith Goetz. Beispielsweise befinde sich eines der beiden Identitären Zentren in Österreich in einem Haus, das einem FPÖ-Mitglied gehöre. Außerdem hätten FPÖ-Mitglieder an verschiedenen Veranstaltungen der Identitären teilgenommen. Und in Social Media äußerten sich wichtige FPÖ-Funktionsträger empört über die Ansage von Heinz-Christian Strache, so die Politikwissenschaftlerin.

Freunde im rechten Lager der FPÖ

Im rechten Lager der FPÖ sorge diese "Entsolidarisierungswelle" mit den Indentitären für großen Unmut, erklärt Judith Goetz. Einige würden die Gruppierung verharmlosen. Andere in der FPÖ argumentierten, die Identitären seien nach dem Strafrecht keine kriminelle Vereinigung, darum müsse man sich nicht von ihnen distanzieren.