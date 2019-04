Twitter hat den #Ouijevote -Wahlaufruf der französischen Regierung abgelehnt – und beruft sich auf deren Gesetzgebung. In Frankreich ist seit Herbst 2018 ein Anti-Fake-News-Gesetz in Kraft. Demnach muss politische Werbung als solche gekennzeichnet sein. Unser Netzreporter Andi Noll ordnet den Konflikt ein. Mit #Ouijevote sollen die Franzosen aufgerufen werden, sich in die Wahllisten für die Europawahlen einzutragen, die in Frankreich am 26.05.2019 stattfinden.

Das französische Gesetz sieht vor, dass bezahlte politische Werbung kenntlich gemacht wird – um den Usern zu signalisieren: Achtung, hier könnte es sich um einen Manipulationsversuch und Wahleinmischung handeln. Um das transparent zu machen, müssen die Plattformen Auftraggeber und Finanzierung angeben. Twitter sieht sich zur Kennzeichnung – anders als Facebook – nicht in der Lage. Bei Facebook soll dann stehen, von wem der Post, der dann eigentlich eine Anzeige ist, bezahlt wurde. Auch Google lässt politische, informierende Inhalte im Umfeld der EU-Wahl, also zwischen dem 15. April und dem 26. Mai 2019, nicht zu.