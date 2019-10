Wir gehen arbeiten oder zur Uni, obwohl wir krank sind. Dieses Phänomen "Präsentismus" wird sogar wissenschaftlich erforscht. Warum wir das tun und wie wir uns selbst davon abhalten können, hört ihr in der Ab 21.

Angeschlagen, eine Krankheit bahnt sich an, und eigentlich wäre ein Tag Ruhe jetzt gut - trotzdem schleppen wir uns ins Büro, in die Vorlesung oder in die Schule.

Dass wir das viel zu oft tun, hat eine Umfrage der Universität St. Gallen wissenschaftlich belegt: Von 8000 befragten Arbeitnehmern gaben zwei Drittel an, schon mal krank zur Arbeit gegangen zu sein.