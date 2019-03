Die Bild-Zeitung spricht von einem "Killer-Pilz". Das würde Mathias Niesar, Leiter des Waldschutzmanagements beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW, so nicht unterschreiben. Denn der Pilz befällt nicht einfach wahllos irgendwelche Bäume. Er befällt vor allem Bäume, die bereits Vorschäden haben. Dass sich die Rußrindenkrankheit in diesem Jahr so stark ausbreitet, liegt daran, dass die Hitze des Sommers 2018 viele Bäume geschädigt hat, erklärt Mathias Niesar.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

"Was tatsächlich an Erkrankung vorliegt, liegt im Promillebereich. Da kann man nicht sagen, dass der Bergahorn in Nordrhein-Westfalen sich aufgrund dieses Pilzes verabschieden würde."

Die Krankheit breitet sich vor allem unter den Bäumen aus, die an schlechten Standorten stehen - also wenig Zugang zu Wasser und Nährstoffen haben. Der Pilzbefall zeigt also an, dass der Bergahorn an diesem Standort eben keine optimalen Bedingungen vorfindet.