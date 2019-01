Der Rüstungskonzern Rheinmetall will offenbar die Bundesregierung verklagen. Denn seit dem Fall Khashoggi Ende Oktober 2018 dürfen deutsche Rüstungsunternehmen keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien ausliefern. Laut Informationen des Spiegel will sich Rheinmetall jetzt die Verdienstausfälle vom Staat zurückholen.

Als im November der Fall Khashoggi bekannt wurde, hatte die Bundesregierung die gültigen Exportgenehmigungen nicht widerrufen, sondern die Unternehmen gebeten, erst mal nicht weiter auszuliefern, so lange der Fall nicht aufgeklärt sei. Der saudische Journalist Jamal Khashoggi war Ende Oktober in der Türkei durch den Geheimdienst seines eigenen Landes ermordet worden.

"In der offiziellen Formulierung der Bundesregierung heißt es, man habe darauf hingewirkt, die genehmigten Exporte nicht auszuliefern. Das ist jetzt so eine Art Schwebezustand."

Die Regierung macht es sich bequem – unbequem für die Rüstungsindustrie

Der jetzige Schwebezustand sei für die Regierung eine ganz bequeme Situation, erklärt Theo Geers. Sie zeige zum einen Haltung gegen ein Land, das mutmaßlich Killer in die Welt hinaus schickt, um Kritiker mundtot zu machen. Außerdem spare die Regierung Geld, denn erst bei einem Widerruf müsste man im Zweifel am Ende Schadenersatz zahlen.

"Rheinmetall weiß, es käme gar nicht gut an, Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien auszuliefern: Das Land führt weiter Krieg im Jemen und der Fall Khashoggi ist noch nicht aufgeklärt."

Ingesamt stehen im Zusammenhang mit der Bitte der Bundesregierung um die zwei Milliarden Euro zur Debatte. Denn es geht nicht nur um Rheinmetall: Ein weiteres Beispiel ist die Peene-Werft in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern. Die Werft hat 35 Patrouillenboote für Saudi-Arabien im Auftragsbuch, 15 sind ausgeliefert, 20 hängen seit November in der Luft. Auf der Werft herrscht inzwischen Kurzarbeit und es ist nicht klar, wie es dort weitergeht.