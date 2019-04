In Berlin gibt es etwa 1,8 Millionen Wohnungen. Davon gehören den großen Wohnungsgesellschaften rund 200.000. Deutsche Wohnen heißt das größte dieser Privatunternehmen in Berlin – mit rund 120.000 Wohnungen. Mietaktivisten bezeichnen Firmen als groß, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Rund zehn Unternehmen dieser Art sind in Berlin aktiv, sagt Manfred Götzke.

Mietaktivisten sammeln in Berlin Unterschriften. Ihr gemeinsames Ziel ist es, große, private Wohnungsgesellschaften zu enteignen. Enteignung bedeutet, dass die Stadt den Firmen Wohnungen für einen Preis deutlich unter dem Marktwert abkauft. Wir haben mit dem Journalisten Manfred Götzke über die Tricks der Wohnungsgesellschaften in der Hauptstadt gesprochen. Er arbeitet im Landesstudio Berlin.

Ziel: Mieten hoch, Steuern runter

Um ihre Gewinne zu erhöhen, bedienen sich einige der Unternehmen verschiedenster Tricks. Einer davon ist der Share Deal. Er dient dazu, Steuern zu vermeiden. Die Firmen gründen eine Gesellschaft, der sie die Wohnungen übertragen. Dann verkaufen sie nur einen Teil der Wohnungen, also einen Share der Wohnungen. Auf diese Transfers müssen die Firmen keine Grundsteuer bezahlen und auch das staatliche Vorkaufsrecht greift bei solchen Transaktionen nicht. Bei einem regulären Eigentümerwechsel muss der Anbieter in bestimmten Fällen eine Immobilie an den Staat oder eine Gemeinde verkaufen, wenn diese Interesse zeigen.

Bei einem normalen Verkauf fallen Grundverkaufssteuern an. In Berlin sind das sechs Prozent des Kaufpreises. Manfred Götze sagt, dass dem Land Berlin durch Share Deals im Immobilienbereich jährlich Steuereinnahmen in Höhe von etwa sechs Millionen Euro entgehen. Vor gut zehn bis 15 Jahren waren die Eigentumsverhältnisse noch andere. Das Land Berlin war im Besitz von deutlich mehr Wohnungen in der Stadt und habe viele davon verscherbelt, sagt Manfred Götzke – für durchschnittlich 8000 Euro pro Wohnung.