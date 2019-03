Großer Unterschied zu Volunteer-Plattformen

Im Durchschnitt kostet eine Nacht über Socialbnb 20 Dollar. Das Geld landet zum größten Teil zwar direkt beim Anbieter, allerdings spricht Socialbnb mit ihm ein Finanzierungsziel ab. "Der Reisende sieht direkt, wofür das Geld verwendet werden soll", sagt Nils Lohmann, einer der Projektleiter. Verwendungszwecke sind zum Beispiel der Bau von Schulgebäuden oder der Kauf eines Stückchens Regenwald.

Die Macher von Socialbnb sehen in ihrem Projekt einen großen Unterschied zu Plattformen, die Freiwillige oder Volontäre vermitteln, die zum Beispiel in Afrika ein paar Wochen lang an einer Schule arbeiten. "Wir glauben, dass den Organisationen am meisten geholfen wird, wenn man sie finanziert", sagt Nils Lohmann.