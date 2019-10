Allerdings macht es einen Unterschied, ob wir uns in Gesellschaft von Leuten befinden, die wir gut kennen oder an einem Geschäftsessen oder einem Essen mit den Schwiegereltern in spe teilnehmen. Vor allem, wenn wir die anderen Personen nicht so gut kennen, legen wir eher Wert drauf, einen guten ersten Eindruck zu machen, sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Kathrin Baumhöfer. Die meisten von uns wollen bei diesen Gelegenheiten nicht so wirken, als ob sie nicht genug bekommen können. In solchen Fällen essen wir dann eher etwas weniger.