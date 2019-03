Am Sonntag finden in der Türkei Kommunalwahlen statt, neue Bürgermeister und Stadträte werden gesucht. Aber auch der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan scheint die Abstimmung sehr ernst zu nehmen.

Auch, wenn er selbst nicht zur Wahl steht – Recep Tayip Erdogan ist in den vergangenen Wochen durch die Türkei gereist, um Werbung für seine Partei zu machen. Für die Türkei-Beobachter ein klares Indiz: Dem Staatsoberhaupt liegt viel an den Wahlen. Das Ganze ist ein erster Stimmungstest nach Einführung des Präsidialsystems, mit dem Erdogan vor einem Jahr zum Alleinherrscher der Türkei aufgestiegen ist, erklärt unser Korrespondent Christian Buttkereit.

Eine Haltung, die unser Korrespondent nachvollziehen kann. Sollten sich vornehmlich Kandidaten durchsetzen, die nicht Erdogans AKP angehören, wäre das eine harte Niederlage für ihn. Falls sein Wahlkampf erfolgreich sein sollte, seine Kandidaten also auch bei den Kommunalwahlen gewinnen, könnte die AKP ihre Macht festigen – und das bis in die kleinsten Verästelungen des Staates.

Türkei hat wirtschaftliche Probleme

Die Prognosen ergeben bislang kein klares Bild. Aktuell sieht es so aus, als wenn zumindest die türkische Hauptstadt Ankara an die Opposition gehen könnte. Schmerzhaft für Erdogan, der dort eine Schmutzkampagne gegen den Kandidaten fährt, so Christian Buttkereit. Und auch Istanbul wackelt.

Ablenken von wirtschaftlichen Problemen

Die Gegenstrategie: Jede und jeder, die oder der nicht für Erdogan ist, wird unter Terrorverdacht gestellt, und dem Ausland wird die Schuld an der schlechten wirtschaftlichen Situation in die Schuhe geschoben. Bei den Erdogan-Anhängern zieht diese Taktik, so die Einschätzung von Christian Buttkereit. Aber natürlich gebe es auch viele Türken, für die klar sei: Unsere Probleme sind hausgemacht. In den Medien wird diese Einschätzung allerdings kaum thematisiert, der größte Teil vertritt die Linie der Regierung.



Weil die Lebensmittelpreise für Grundnahrungsmittel wie Tomaten, Kartoffeln oder Zwiebeln in den vergangenen Monaten explodiert sind, wurde der Zwischenhandel ausgeschaltet. An Ständen in Ankara oder Istanbul gibt es beispielsweise Tomaten für ein Drittel oder die Hälfte des eigentlichen Marktpreises, um die Leute zu beruhigen. Allerdings werde gemunkelt, dass diese Stände nach dem Wahltag verschwinden könnten.

Ein weiterer Teil der Ablenkungsstrategie von wirtschaftlichen Problemen: Überlegungen, die Hagia Sophia, aktuell ein Museum, wieder als Moschee zu nutzen. Eine Karte, die Erdogan ganz gerne mal spielt, wenn er das Ausland provozieren will, sagt Christian Buttkereit. Aber auch das sei nicht so richtig zu Ende gedacht. Der Grund: Der Staat verdient sehr gut an den Tausenden von Touristen, die jeden Tag Eintritt zahlen, um das berühmte Bauwerk zu besichtigen. Außerdem hätte auch die Unesco noch ein Wörtchen mitzureden. Das gesamte Gebiet um die Hagia Sofia steht als Weltkulturerbe unter Schutz.