In Venezuela ist Strom Mangelware. Eine Folge: akuter Wassermangel. Das Leid der Bevölkerung ist groß, für viele Menschen ist die Krise bereits jetzt lebensbedrohlich.

Tausende Menschen sind auch am 31. März wieder in Venezuela auf die Straße gegangen, um gegen die fehlende Versorgung mit Strom und Wasser zu protestieren. Ohne Strom können viele der Trinkwasserpumpen im Land nicht arbeiten. Wasserleitungen, insbesondere hoch gelegene, bleiben leer.

Mangelnde Energieversorgung

Auch die Versorgung mit Benzin ist nicht gewährleistet. Kraftstoffpumpen an Tankstellen arbeiten in der Regel mit Strom. Warentransport und Mobilität sind dadurch stark eingeschränkt. Anfang März war fast das gesamte Land mehr als eine Woche ohne Energie. Es war der schwerwiegendste Stromausfall in der jüngeren Geschichte Venezuelas.