Das Portal Buzzfeed will aufgedeckt haben , dass der Worldwide Fund for Nature (WWF) mit Wildhütern zusammengearbeitet haben soll, die brutal gegen angebliche Wilderer und auch Zivilpersonen vorgegangen sein sollen.

Ein Jahr Recherche

Im 23-seitigen Artikel sind Fälle beschrieben, die die Vorwürfe belegen sollen. In einem zum Beispiel geht es darum, dass ein angeblicher Wilderer in Nepal von Rangern so misshandelt worden sein soll, dass er am Ende starb. Die Ranger wurden angeklagt. Laut Buzzfeed soll sich der WWF dafür eingesetzt haben, dass der Fall eingestellt wird, was er dann auch wurde.

Die Vorwürfe zu prüfen, ist schwierig. Buzzfeed hat aber offenbar viel Energie in die Recherche gesteckt: Nach eigenen Angaben haben die Journalisten ein Jahr lang investigativ nachgeforscht, mehr als 100 Interviews geführt, tausende Seiten von Dokumenten geprüft, darunter auch vertrauliche Memos gewesen. An den Recherchen war auch die Zeitung "Kathmandu Post" aus Nepal beteiligt.