In den USA hat der Cosmic Crisp einen reißenden Absatz: Schmeckt super und ist sehr haltbar, seine Öko-Bilanz ist auch gut. Noch ein bisschen Geduld, dann können wir den Apfel auch bald bei uns kaufen.

Cosmic Crisp schmeckt erst einmal ganz klassisch nach Apfel, sagt Ines Hanrahan. Sie hat mit an diesem Apfel geforscht und ist Excutive Director of the Washington Tree Fruit Research Comission.